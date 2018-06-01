عاجل وبالصور..رموك يحول سائق دراجة نارية إلى أشلاء بالبيضاء+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

شهد الحي الصناعي بالبرنوصي زناتة بالبيضاء، قبل قليل اليوم الجمعة 1 يونيو، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، لسائق دراجة نارية ما تسبب في مصرعه على الفور.

"شوف تيفي"

شهد الحي الصناعي بالبرنوصي زناتة بالبيضاء، قبل قليل اليوم الجمعة 1 يونيو، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في دهس شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك"، لسائق دراجة نارية ما تسبب في مصرعه على الفور.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن الشاحنة الكبيرة دهست سائق الدراجة النارية، وحولت رأسه إلى أشلاء في مشهد يهز النفوس ويدمي القلوب، أثر في جميع الحاضرين لتفاصيل هذا الحادث.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بعامل بشركة للحديد، يبلغ من العمر قيد حياته 46 سنة، كان في طريقه إلى منزل أسرته بعد مغادرته للشركة التي يعمل بها، إلا أن الأقدار شاءت أن يفارق الحياة بطريقة بشعة.