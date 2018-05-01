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بعد رجال الحموشي وموظفي إدارة السجون ... فرق جديدة من المخازنية بمسدسات وزي جديد بالمدن الكبرى

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:13 بعد رجال الحموشي وموظفي إدارة السجون ... فرق جديدة من المخازنية بمسدسات وزي جديد بالمدن الكبرى | بوليتيك
بعد رجال الحموشي وموظفي إدارة السجون ... فرق جديدة من المخازنية بمسدسات وزي جديد بالمدن الكبرى
خضع رجال القوات المساعدة لتداريب مكثفة منذ أشهر عبر 4 أفواج بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة الموجودة ببنسليمان ،على يد ضباط سامين من الإدارة العامة في الرباط إضافة إلى أطر أجنبية أغلبها من فرنسا،

شوف تيفي

خضع رجال القوات المساعدة لتداريب مكثفة منذ أشهر عبر 4 أفواج بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة الموجودة ببنسليمان ،على يد ضباط سامين من الإدارة العامة في الرباط إضافة إلى أطر أجنبية أغلبها من فرنسا، إذ تدرب المخازنية الجدد على كيفية استعمال السلاح والتعامل مع الأحداث المخلة بالأمن أو أثناء التدخلات لتفريق التجمعات غير القانونية.

وبحسب ما جاء في صحيفة المساء الصادرة اليوم الجمعة فاتح يونيو فإن فرقا جديدة من القوات المساعدة ستخرج رسميا بشوارع المدن الكبرى للمساهمة في الحد من الجريمة والتدخل لحماية المواطنين والممتلكات ، وتروج أخبار حسب نفس الصحيفة عن إمكانية تزويد الوحدات بمسدسات من نوع باريطا و بأصفاد وهراوات يطلق عليها اسم فونطا يابانية الصنع ، و الفرق الجديدة ستعمل بتنسيق مع عناصر الأمن ولن يجري تزويدها بالأسلحة بداية الأمر.

و من المنتظر أن تكون الدار البيضاء محطة الانطلاقة الأولى للمشروع الجديد كما ستعزز عناصر القوات المساعدة الجديدة العاملة بالدار البيضاء المكلفة بمراقبة التظاهرات الرياضية والمهرجانات الفنية بوحدة التدخل الجديدة التابعة للقوات المساعدة والتي ترتدي زيا مخالفا لرجال القوات المساعدة إضافة إلى تزويد عناصرها بواقيات زجاجية وهراوات تستعمل من طرف عناصر التدخل السريع تم التدرب عليها بمركز بنسليمان لتكوين أطر القوات المساعدة.

وستكون الأفواج الجديدة من فرق القوات المساعدة بأزياء نظامية جديدة وبأسلحة كما ستتكون كل فرقة من 10 عناصر مزودة بسيارات سطافيط أما عملها فسيكون تحت إمرة قائد الملحقة الإدارية أو رئيس الدائرة الأمنية أو عامل الملك.

 

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