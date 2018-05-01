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الرجاء يشارك في دوري دولي في السعودية بمشاركة أندية عالمية

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:11 الرجاء يشارك في دوري دولي في السعودية بمشاركة أندية عالمية | سبور
الرجاء يشارك في دوري دولي في السعودية بمشاركة أندية عالمية
كشفت مصادر رجاوية ،أن إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، توصلت بدعوة رسمية للمشاركة في دوري أبها السعودي، إلى جانب أندية عربية وأوروبية في إطار استعداداتها للموسم الرياضي المقبل.

شوف سبور:

كشفت مصادر رجاوية ،أن إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، توصلت بدعوة رسمية للمشاركة في دوري أبها السعودي، إلى جانب أندية عربية وأوروبية في إطار استعداداتها للموسم الرياضي المقبل.

وأكّد ذات المصادر، أن المشاركة في دوري أبها رهين بموافقة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك بسبب التزام الفريق الأخضر بخوض منافسات كأس الاتحاد الإفريقي التي تستأنف منتصف شهر يوليوز القادم، حيث سيواجه الرجاء أسيك ميموزا الإيفواري، برسم الجولة الثالثة .

وكان الرجاء قد ضمن المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وكانت قرعتها أوقعت الرجاء في مواجهة السلام زغرتا اللبناني.

يذكر أن فريق الرجاء الرياضي، كان قد احتل المركز الخامس في ترتيب البطولة الاحترافية الموسم الماضي ، برصيد 48 نقطة.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء دوري أبها السعودي الرجاء الرياضي

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