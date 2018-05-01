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بالفيديو..ملكة جمال المغرب لقات السحور فباب دارها ليلة 15 من رمضان

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:05 بالفيديو..ملكة جمال المغرب لقات السحور فباب دارها ليلة 15 من رمضان | ثقافة و فنون
بالفيديو..ملكة جمال المغرب لقات السحور فباب دارها ليلة 15 من رمضان
توصلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، بمقطع فيديو، يظهر لحظة عثور ملكة جمال المغرب أمينة العوني، أمس الخميس، على طلاسم سحرية تم وضعها بباب منزل أسرتها بمدينة فاس.

"شوف تيفي":

توصلت "شوف تيفي"، يومه الجمعة، بمقطع فيديو، يظهر لحظة عثور ملكة جمال المغرب أمينة العوني، أمس الخميس، على طلاسم سحرية تم وضعها بباب منزل أسرتها بمدينة فاس.

ويظهر الفيديو لحظة تعبير ملكة جمال المغرب، عن صدمتها الكبيرة بعد العثور على مجموعة من الأوراق بها طلاسم سحرية غير مفهومة.

تجدر الإشارة إلى أن أمينة العوني، فازت بلقب ملكة جمال ربيع فاس سنة 2015، قبل أن تشارك في العديد من مسابقات الجمال والموضة في العالم العربي، حيث حصلت على لقب ملكة جمال المغرب سنة 2016 بعد منافسة قوية من العديد من المشاركات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ملكة الجمال مقطع فيديو طلاسم سحرية مدينة فاس

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