 فيديو يهز المغاربة..طفل مريض لقاوه محبوس في مكان مهجور ومربوط بالسلاسل بشيشاوة ﻿
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فيديو يهز المغاربة..طفل مريض لقاوه محبوس في مكان مهجور ومربوط بالسلاسل بشيشاوة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 17:01 فيديو يهز المغاربة..طفل مريض لقاوه محبوس في مكان مهجور ومربوط بالسلاسل بشيشاوة | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة..طفل مريض لقاوه محبوس في مكان مهجور ومربوط بالسلاسل بشيشاوة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 1 ماي، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة العثور على طفل بمكان مهجور، وضعته به أسرته، وذلك بسبب مرضه العقلي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 1 ماي، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة العثور على طفل بمكان مهجور، وضعته به أسرته، وذلك بسبب مرضه العقلي.

وحسب ناشري الفيديو تم تصويره مؤخرا، بإقليم شيشاوة، حيث عثر مواطنون على طفل محتجز بمكان مهجور، عاجز عن الحركة بسبب ربطه بواسطة "سلاسل" حديدية، مؤكدين معاناته من الجوع والإهمال.

وتفاعل آلاف النشطاء مع مضمون هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المسؤولين والسلطات بالتدخل وانتشال هذا الطفل من المكان الذي يحتجز به، ونقله إلى أحد المراكز الخاصة برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المرض العقلي المسؤولين الطفل سلاسل

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