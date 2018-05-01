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أمرابط : هدفنا هو التأهل إلى الدور الثاني في مونديال روسيا

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 16:59 أمرابط : هدفنا هو التأهل إلى الدور الثاني في مونديال روسيا | سبور
أمرابط : هدفنا هو التأهل إلى الدور الثاني في مونديال روسيا
أكد الدولي المغربي نور الدين امرابط أن هدف المنتخب الوطني لكرة القدم خلال كأس العالم 2018 روسيا هو التأهل إلى الدور الثاني في هذه المنافسة الدولية .

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أكد الدولي المغربي نور الدين امرابط أن هدف المنتخب الوطني لكرة القدم خلال كأس العالم 2018 روسيا هو التأهل إلى الدور الثاني في هذه المنافسة الدولية .

وأضاف نور الدين امرابط لاعب فريق ليغانيس الإسباني، في حوار مع الصحيفة الرياضية "ماركا" نشرته يوم أمس الخميس أن المنتخب المغربي " حدد هدفا يتمثل في المرور إلى الدور الثاني ومع أن هذا الأمر لن يكون سهلا لأننا نتواجد في مجموعة قوية وصعبة لكننا يجب أن نؤمن بفرصتنا وبحظوظنا " .
وقال " من الضروري أن نؤمن بالفوز حتى نتمكن من تحقيقه (...) كل شيء ممكن في كرة القدم " مضيفا أن المغرب قد تمكن من التأهل لكأس العالم ( روسيا 2018 ) بفضل " مجموعة كبيرة " من اللاعبين .

وأوضح امرابط المنتخبات المجموعة الثانية، أن إسبانيا تملك منتخبا كبيرا وقويا يضم لاعبين موهوبين مضيفا أن المنتخب الإسباني يظل من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والبرازيل أو الأرجنتين .

وأضاف لاعب فريق ليغانيس الإسباني " مواجهة إسبانيا خلال هذه المنافسات ستكون عبارة عن مباراة خاصة ومتميزة لأنه سيكون من الأفضل دائما اللعب ضد بعض اللاعبين الكبار الذين واجهتهم في الدوري الإسباني " .

وأشار اللاعب المغربي أيضا إلى صعوبة مواجهة المنتخب البرتغالي مع نجمه كريستيانو رونالدو الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء نور الدين امرابط المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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