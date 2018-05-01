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سكوب.. قريبا..أزارو بالوداد

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 16:58 سكوب.. قريبا..أزارو بالوداد | سبور
سكوب.. قريبا..أزارو بالوداد
علمت '' شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، دخل في مفاوضات رسمية مع فريق الأهلي المصري من أجل الفوز بعقد المهاجم وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، دخل في مفاوضات رسمية مع فريق الأهلي المصري من أجل الفوز بعقد المهاجم وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن فريق الوداد تقدم بعرض رسمي للفوز بخدمات اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، مستغلا الوضع الذي يمر منه اللاعب بحيث يسعى فريق القرن للتعاقد مع المهاجم الكرواتي دينامو زغرب.

وفي نفس السياق كشفت تقارير مصرية، أن الأهلي المصري سيطالب بقيمة لن تقل عن 6 ملايين دولار في حال الحسم في رحيل لاعبه أزارو.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أزارو الاهلي الوداد

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