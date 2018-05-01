مؤثر..وفاة شخص وهو يقرأ القرآن وسط مسجد بالمحمدية والمصلين تأثرو في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أحد المصلين، فارق الحياة، أمس الخميس 31 ماي، داخل مسجد ''الشمس'' بمدينة المحمدية، دقائق قبل صلاة الظهر، وهو ما أثر في جميع المصلين المتواجدين داخل المسجد، نظرا لتزامن

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أحد المصلين، فارق الحياة، أمس الخميس 31 ماي، داخل مسجد "الشمس" بمدينة المحمدية، دقائق قبل صلاة الظهر، وهو ما أثر في جميع المصلين المتواجدين داخل المسجد، نظرا لتزامن الوفاة داخل المسجد خلال شهر رمضان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشخص، فارق الحياة وهو يحمل بين يديه "المصحف الكريم"، حيث كان يقرأ القرآن قبل إقامة صلاة الظهر بالمسجد المذكور، مشيرا إلى أن العديد من المصلين، تأثروا وتمنوا أن تكون نهاية حياتهم مشابهة.

وأشار ذات المصدر أن الشخص المتوفى، أقيمت صلاة جنازته بنفس المسجد بعد صلاة العصر، وذلك بحضور أفراد أسرته وبعض معارفه.