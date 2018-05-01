موقع نيجيري يكشف تفاصيل تعاقد باباتوندي مع الوداد ﻿

أكد موقع ''توداي'' النيجيري، اليوم الجمعة، أن ميكاييل بابا توندي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وقع رسميا لفريق الوداد البيضاوي لمدة تمتد لثلاثة سنوات.

" شوف سبور"

أكد موقع "توداي" النيجيري، اليوم الجمعة، أن ميكاييل بابا توندي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وقع رسميا لفريق الوداد البيضاوي لمدة تمتد لثلاثة سنوات.

وذكر الموقع أن بابا توندي سيحل مكان مواطنه شيسوم شيكاتارا، الذي بات خارج حسابات الفريق الأحمر في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن باباتوندي سيعوض الأداء الباهت الذي ظهر به شيكاتارا مع الوداد خلال السنتين السابقتين.

وكان بابا توندي قد حل أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، لتوقيع عقد انضمامه رسميا إلى الوداد الرياضي، بعد التونسي أسامة الدراجي.