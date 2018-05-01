عــاجل:رفع دعوى قضائية على الملتحي اللي ضرب موظف بمطار محمد الخامس و رجعو كلو دمايات ﻿

في جديد تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء،علمت شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أنه تم رفع دعوى قضائية على المعتدي.

شــــوف تيفي:

في جديد تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء،علمت شوف تيفي" من مصادر مطلعة أنه تم رفع دعوى قضائية على المعتدي.

و كشفت مصادرنا الخاصة،أن شركة المناولة التي تشرف على توظيف المعتدى عليه بمطار محمد الخامس،رفعت دعوى قضائية على الملتحي الذي ظهر في الشرطي يشرمل الموظف متسببا له في جروح خطيرة.

ويظهر الفيديو لحظة قيام شخص قوي البنية، بمحاصرة الموظف داخل المطار، قبل أن يعمد إلى توجيه العديد من اللكمات التي أسقطته أرضا، بالرغم من محاولة مجموعة من الأشخاص التدخل لإنهاء الخلاف.