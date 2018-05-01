 وزيرة سودانية سابقة تلقي الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بين يدي الملك بالدارالبيضاء ﻿
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وزيرة سودانية سابقة تلقي الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بين يدي الملك بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 16:33 وزيرة سودانية سابقة تلقي الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بين يدي الملك بالدارالبيضاء | بوليتيك
وزيرة سودانية سابقة تلقي الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بين يدي الملك بالدارالبيضاء
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، ، سيترأس اليوم الجمعة بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية .

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، ، سيترأس اليوم الجمعة بالقصر الملكي العامر بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية .

وستلقي الدرس، بين يدي الملك، الأستاذة صفية عبد الرحيم الطيب محمد، وزيرة سابقة وأستاذة بجامعة أم درمان وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالسودان، متناولة بالدرس والتحليل موضوع "ثوابت الهوية الإسلامية في افريقيا وتحديات المحافظة عليها"، انطلاقا من قول الله تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة

 

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شــوف تيفي المغرب سلسة دروس رمضانية الملك

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