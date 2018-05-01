 عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة ﻿
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عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة | مجتمع

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عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 16:08 عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة | مجتمع
عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة
أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 1 يونيو 2018 ، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية

"شوف تيفي"

 

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 1 يونيو 2018 ، انطلاقة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية بالاستماع لـ "أبركان عبد الرحيم" إمام وخطيب مسجد محمد الخامس بالحسيمة، الذي شهد أحداثا مثيرة خلال صلاة الجمعة، والتي كان بطلها "الزفزافي".

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، من المنتظر أن يوجه العديد من الأسئلة إلى الشاهد المذكور، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات واقعة "صلاة الجمعة".

وأوضح الموفد أن أفراد عائلات المعتقلين، حضروا أشغال جلسة يومه الجمعة، مشيرا إلى أن الأجواء داخل القاعة التي تجرى بها أطوار الجلسة، جد عادية إلى حدود الساعة٠



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المغرب شوف تيفي القاضي علي الطرشي الإمام البيضاء عائلات الزفافي

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