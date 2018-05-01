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انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و هذه هي المفاجأة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 15:56 انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و هذه هي المفاجأة | مجتمع
انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و هذه هي المفاجأة
في جديد واقعة الاعتداء الذي تعرضت له شابة و خطاف على يد ملثمين داخل

شـــوف تيفي:

 

في جديد واقعة الاعتداء الذي تعرضت له شابة و خطاف على يد ملثمين داخل

سيارة كبيرة جرت أطوارها بـدوار تابع لجمعة سحيم" بإقليم آسفي علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة،يومه الجمعة، أنه خلافا لما راج،اعترفت الفتاة أنها تربطها علاقة عاطفية مع الخطاف.

و نفت مصادرنا المطلعة، أن تكون الشابة طالبة في الكلية، مؤكدة أنها تبلغ من العمر 27 سنة ،و غادرت قبل أربع سنوات صفوف الدراسة.

، و تعود تفاصيل الواقعة، حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، إلى يوم الخميس الماضي 24 ماي، عندما تقدمت طالبة و سائق سيارة كبيرة بشكاية تفيد تعرضهما لهجوم خطير من طرف بعض الملثمين حيث أكدت الشابة أنها كانت تقوم ببحث بيولوجي و طالبت من سائق السيارة الذي يستخدم سيارته في النقل السري، إيصالها لاستكمال بحثها.

و بعد محاصرتهما بأسئلة حرجة خصوصا أنها لا تتوفر على رخصة البحث ،نفت الطالبة هذه الرواية وأكدت في أقوالها أنها تعرفت على "الخطاف" قبل 3 أشهر و طالبها بربط علاقة عاطفية معه،نافية أن تكون قد مارست معه الجنس وسط سيارته في رمضان.

و بعد الاستماع لأقوالهما ،فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء الموثق بشريط فيديو. 

 

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب جمعة السحيم طالبة آسفي

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