فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي":



تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت يوم الأحد 27 ماي، حيث تورط أحد المسافرين في الاعتداء على الموظف بالسب والقذف والضرب المبرح، متسببا له في جروح خطيرة على مستوى الوجه.

ويظهر الفيديو لحظة قيام شخص قوي البنية، بمحاصرة الموظف داخل المطار، قبل أن يعمد إلى توجيه العديد من اللكمات التي أسقطته أرضا، بالرغم من محاولة مجموعة من الأشخاص التدخل لإنهاء الخلاف.



