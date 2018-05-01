 فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي

وزير الداخلية: التعاون الوثيق بين المغرب والسعودية في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام بحجم التحديات الأمنية المشتركة | بوليتيك

وزير الداخلية: ''التعاون الوثيق بين المغرب والسعودية في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام

انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و هذه هي المفاجأة | مجتمع

انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا | حوادث و حقوق

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا

فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي

فيديو : تقرير رائع عن الإنجازات الأسطورية لـ زيدان مع ريال مدريد | بووز

فيديو : تقرير رائع عن الإنجازات الأسطورية لـ زيدان مع ريال مدريد

شاهد السرعة الفائقة لـ أشرف حكيمي ضد أوكرانيا | بووز

شاهد السرعة الفائقة لـ أشرف حكيمي ضد أوكرانيا

بالفيديو.. الملك محمد السادس يأذن بفتح 30 مسجدا في وجه المصلين | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يأذن بفتح 30 مسجدا في وجه المصلين

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإخلاص بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإخلاص بمدينة الدار البيضاء

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 15:05 فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..:اعتداء بالضرب على موظف في الخطوط الملكية المغربية وسط مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء في رمضان وهاشنو وقع
تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي":


تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تعرض موظف بشركة الخطوط الملكية المغربية، لاعتداء شنيع، على يد أحد الأشخاص، وسط مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت يوم الأحد 27 ماي، حيث تورط أحد المسافرين في الاعتداء على الموظف بالسب والقذف والضرب المبرح، متسببا له في جروح خطيرة على مستوى الوجه.
ويظهر الفيديو لحظة قيام شخص قوي البنية، بمحاصرة الموظف داخل المطار، قبل أن يعمد إلى توجيه العديد من اللكمات التي أسقطته أرضا، بالرغم من محاولة مجموعة من الأشخاص التدخل لإنهاء الخلاف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لارام موظف فيديو جد خطير مدينة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا | حوادث و حقوق

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة

فيديو خطير..انفجار سيارة وسط كراج بالصويرة | حوادث و حقوق

فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية تُفــجرها..اغتاصبني دركي و تْكرفص عليا فقلعة سراغنة+ تفاصيل مؤلمة | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

مغربية تُفــجرها..اغتاصبني دركي و تْكرفص عليا فقلعة سراغنة+ تفاصيل مؤلمة

أجواء خاصة في امتحانات الأولى باكالوريا في رمضان..مكيناش النقلة/الأمهات كيتسناو/و الدروس صعيبة | خارج البلاطو

أجواء خاصة في امتحانات الأولى باكالوريا في رمضان..مكيناش النقلة/الأمهات كيتسناو/و الدروس صعيبة

شيخ مغربي يقصف المصلين الذين يتصنعون البكاء في الدعاء خلال شهر رمضان | بيناتنا

شيخ مغربي يقصف المصلين الذين يتصنعون البكاء في الدعاء خلال شهر رمضان

فوضى و تناقض خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة | خارج البلاطو

فوضى و تناقض خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي دار فيه الزفزافي الفوضى خلال صلاة الجمعة | مجتمع
منذ 13 دقيقة

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والبداية بالاستماع لخطيب المسجد اللي

وزير الداخلية: التعاون الوثيق بين المغرب والسعودية في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام بحجم التحديات الأمنية المشتركة | بوليتيك

وزير الداخلية: ''التعاون الوثيق بين المغرب والسعودية في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام

انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و هذه هي المفاجأة | مجتمع

انفــراد من قلب جمعة السحيم.. هاشنو كانت كادير الفتاة اللي حصلوها صحاب شرع اليد مع الخطاف فرمضان و

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا | حوادث و حقوق

من قلب مستشفى بباريس..الظلمي :رشيد رفيق هو اللي كان سبابي حتى مرضت ومشجعتش المنتخب المغربي فسويسرا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.