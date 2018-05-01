المنتخب المغربي قريب من تحطيم الرقم القياسي و يقترب من نظيره الاسباني ﻿

بات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قريب من تحطيم رقم قياسي عالمي في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة، وذلك بعد تعادله سلبا يوم أمس الخميس، أمام أوكرانيا ضمن استعدادات ''الأسود'' لنهائيات كأس

" شوف سبور"

بات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، قريب من تحطيم رقم قياسي عالمي في عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة، وذلك بعد تعادله سلبا يوم أمس الخميس، أمام أوكرانيا ضمن استعدادات "الأسود" لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتل المنتخب الإسباني الرتبة الأولى برصيد 18 مباراة متتالية بدون هزيمة، وهو الرقم الذي اقترب منه أبناء هيرفي رونار، حيث وصل المنتخب إلى 16 لقاء دون هزيمة.

ومن المنتظر أن يتمكن المنتخب المغربي من معادلة رقم منتخب إسبانيا قبل خوض أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم خلال المبارتين الوديتين أماما منتخب سلوفاكيا وإستونيا.