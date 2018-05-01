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ناميبيا تُدير ظهرها للمغرب وتصوت للملف الأمريكي

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 14:28 ناميبيا تُدير ظهرها للمغرب وتصوت للملف الأمريكي | سبور
ناميبيا تُدير ظهرها للمغرب وتصوت للملف الأمريكي
قال مباسي هينغورا رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم، أن بلاده ستدعم الملف الأمريكي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، على حساب الملف المغربي.

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قال مباسي هينغورا رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم، أن بلاده ستدعم الملف الأمريكي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، على حساب الملف المغربي.

وأضاف رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم،"نظراً للعلاقة بين ناميبيا والمغرب الغير جيدة ، سيكون علينا دعم أمريكا لاستضافة كأس العالم 2026، رغم أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية في العالم سيئة السمعة "

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء ناميبيا رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم مباسي هينغورا الملف الأمريكي كأس العالم 2026

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