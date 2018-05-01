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البرلمان الإسباني يسقط رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخواي بحجب الثقة عنه على خلفية قضية فساد

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 13:00 البرلمان الإسباني يسقط رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخواي بحجب الثقة عنه على خلفية قضية فساد | دولي
البرلمان الإسباني يسقط رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخواي بحجب الثقة عنه على خلفية قضية فساد
صوت البرلمان الإسباني اليوم الجمعة فاتح يونيو بحجب الثقة عن رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي على خلفية فضيحة فساد معروفة باسم غورتيل، فيما منح ثقته للاشتراكي بيدرو سانشيز خلفا لراخوي حسب ما

شوف تيفي:


صوت البرلمان الإسباني اليوم الجمعة فاتح يونيو بحجب الثقة عن رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي على خلفية فضيحة فساد معروفة باسم غورتيل، فيما منح ثقته للاشتراكي بيدرو سانشيز خلفا لراخوي حسب ما أوردته سكاي نيوز عربية اليوم الجمعة.

وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الوزراء المنتمي لتيار يمين الوسط الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.

وقبيل التصويت على مذكرة حجب الثقة اعترف ماريانو راخوي بهزيمته حيث قال "يمكننا أن نستنتج أنه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة، بنتيجة ذلك سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد.

وجاء طرح مذكرة حجب الثقة وتبنيها بعد إصدار القضاء الإسباني الذي ينظر في قضية فساد معروفة تحت اسم غورتيل لأحكام طويلة المدى بالسجن في حق مجموعة من المسؤولين السابقين في الحزب الشعبي بالإضافة إلى إدانة هذا الأخير بغرامة مالية بقية 245 ألف أورو ل ” مسؤوليته المدنية ” في ملف الفساد هذا على اعتبار أنه استفاد من الأموال التي تم تحصيلها في إطار رشاوي وفساد

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اسبانيا راخواي حجب الثقة بيدرو سانشيز صور

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