 عاجل.. الوكيل العام باستئنافية آسفي يدخل على خط فيديو ''الملثمين صحاب شرع اليد''..وهذا ما كشف عنه + تطورات جديدة ﻿
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عاجل.. الوكيل العام باستئنافية آسفي يدخل على خط فيديو ''الملثمين صحاب شرع اليد''..وهذا ما كشف عنه + تطورات جديدة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 12:57 عاجل.. الوكيل العام باستئنافية آسفي يدخل على خط فيديو الملثمين صحاب شرع اليد..وهذا ما كشف عنه + تطورات جديدة | مجتمع
عاجل.. الوكيل العام باستئنافية آسفي يدخل على خط فيديو ''الملثمين صحاب شرع اليد''..وهذا ما كشف عنه + تطورات جديدة
أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، يومه الجمعة 1 يونيو، على أنه وتبعا لشريط الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء

''شوف تيفي'':

 

أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، يومه الجمعة 1 يونيو، على أنه وتبعا لشريط الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الأشخاص الملثمين يقومون بالاعتداء على رجل وامرأة ضواحي آسفي، فإن مصالح الدرك الملكي، تجري بحثا حول ظروف الواقعة تحت إشراف النيابة العامة من أجل إيقاف الأشخاص المتورطين في الاعتداء وترتيب الآثار القانوينة على ضوء ذلك.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن المعطيات الأولى الخاصة بواقعة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' والتي هزت الرأي العام بالمغرب، عقب تداول مقطع فيديو جرت فصوله بمنطقة جمعة سحيم، يظهر قيام ملثمين بالاعتداء على فتاة وسائق سيارة ''خطاف'' بعد الاشتباه في ممارستهما للجنس داخل السيارة نهار رمضان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجل امرأة جمعة سحيم الفيديو صحاب شرع اليد

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