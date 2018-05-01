 وفد مغربي يزور البحرين لحشد الدعم لـ ''موروكو 2026 '' ﻿
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وفد مغربي يزور البحرين لحشد الدعم لـ ''موروكو 2026 ''

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 12:35 وفد مغربي يزور البحرين لحشد الدعم لـ موروكو 2026 | سبور
وفد مغربي يزور البحرين لحشد الدعم لـ ''موروكو 2026 ''
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، استقبل وفدا مغربيا من أجل الترويج للملف المغربي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

شوف سبور

 

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، استقبل وفدا مغربيا من أجل الترويج للملف المغربي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

ويتكون هذا الوفد من شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير التجارة والاستثمار والصنعة، و حميد الصويري عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اضافة البطلة العالمية نزهة بيدوان رئيسة الجامعة الملكية للرياضة للجميع ، لحشد الدعم لاستضافة كأس العالم 2026.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء نهائيات كأس العالم 2026 شرفات أفيلال رقية الدرهم نزهة بيدوان حميد الصويري

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