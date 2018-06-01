 عاجل وبالصور.. الوزارة ماقدراتش على صفحات الفيسبوك: مرة أخرى تسريب امتحان مادة التربية الإسلامية الخاص بالامتحان الجهوي ﻿
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عاجل وبالصور.. الوزارة ماقدراتش على صفحات الفيسبوك: مرة أخرى تسريب امتحان مادة التربية الإسلامية الخاص بالامتحان الجهوي

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 12:13 عاجل وبالصور.. الوزارة ماقدراتش على صفحات الفيسبوك: مرة أخرى تسريب امتحان مادة التربية الإسلامية الخاص بالامتحان الجهوي | مجتمع
عاجل وبالصور.. الوزارة ماقدراتش على صفحات الفيسبوك: مرة أخرى تسريب امتحان مادة التربية الإسلامية الخاص بالامتحان الجهوي
مرة أخرى، وجدت وزارة التربية الوطنية نفسها في موقف محرج، بعد أن نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية الخاصة بالتسريبات، قبل قليل من يومه الجمعة، أوراق الامتحان الجهوي الخاص بأولى باكالوريا،

"شوف تيفي"

 

مرة أخرى، وجدت وزارة التربية الوطنية نفسها في موقف محرج، بعد أن نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية الخاصة بالتسريبات، قبل قليل من يومه الجمعة، أوراق الامتحان الجهوي الخاص بأولى باكالوريا، وبالتحديد مادة التربية الإسلامية.

وتظهر الصور المتداول أن هذه الصفحات وبعد دقائق فقط من اعطاء انطلاقة امتحان مادة التربية الإسلامية، تم تسريب صور للأوراق الخاصة بمادة التريية الإسلامية والتي تم التقاطها بواسطة عدسة هاتف نقال، قبل نشرها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث وصف الجميع التدابير المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية بـ "الفاشلة" لأنها لم تستطيع منع تلاميذ من إدخال الهواتف النقالة إلى قاعات الامتحان، ومنحت فرصة لبعض الصفحات للمساهمة في الغش خلال هذا الامتحان.

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المغرب شوف تيفي الامتحان الجهوي الصفحات الفيسبوكية التسريبات

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