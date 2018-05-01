هذا هو اللاعب الوحيد الذي فضل عدم توديع زين الدين زيدان ﻿

ودع معظم لاعبي فريق ريال مدريد، مدربهم السابق زين الدين زيدان عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء غاريث بيل الذي قرر عدم الحديث عن الموضوع بصفة نهائية.

" شوف سبور"



ودع معظم لاعبي فريق ريال مدريد، مدربهم السابق زين الدين زيدان عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء غاريث بيل الذي قرر عدم الحديث عن الموضوع بصفة نهائية.



ونشر لاعبو النادي الملكي بداية من اللاعبين الأساسيين وصولا إلى الاحتياطيين تغريدات لتوديع مدربهم الفرنسي، الذي ساهم بقوة في صناعة التاريخ والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي، بينما ظلت حسابات بيل "صامتة" (فيسبوك، تويتر، إنستغرام).



ويرى بعض المتتبعين أن بقاء بيل في دكة البدلاء خلال فترات طويلة من الموسم الحالي، قبل أن يمنحه فرصة ذهبية في نهائي دوري أبطال أوروبا، تبقى السبب الرئيسي في صمت بيل بخصوص قضية رحيل زيدان المفاجئة.







