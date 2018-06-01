صادم وبالصور..شوفو شاطئ عين الذياب بالبيضاء غرق في الأزبال والنفايات بسبب الإفطار الجماعي خلال رمضان ﻿

توصلت ''شوف تيفي بمجموعة من الصور تم التقاطها من شاطئي عين الذياب ومدام شوال بالبيضاء، يظهران الحالة التي أصبح عليها الشاطئان بسبب تراكم كميات كبيرة من الأزبال والنفايات الناجمة عن الإفطار الجماعي

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي بمجموعة من الصور تم التقاطها من شاطئي عين الذياب ومدام شوال بالبيضاء، يظهران الحالة التي أصبح عليها الشاطئان بسبب تراكم كميات كبيرة من الأزبال والنفايات الناجمة عن الإفطار الجماعي لمئات المواطنين بشكل يومي منذ اليوم الأول من رمضان.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن عمال النظافة، يعمدون بشكل يومي إلى تنظيف هذه الشواطئ، إلا أن بعض السلوكات الصادرة عن مجموعة من المواطنين، تزيد من متاعب هؤلاء العمال الذين يضطرون إلى مضاعفة الجهود في شهر الصيام للحفاظ على نظافة الشواطئ قبل موسم الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من العائلات تختار تناول وجبة الإفطار بشاطئ عين الذياب بالبيضاء، خاصة أن الأمر تحول إلى تقليد خلال السنوات الأخيرة، نظرا لتزامن شهر الصيام مع موسم الصيف.



