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مثير..إطلاق تطبيق جديد يمكن الأزواج من ''الطلاق'' دون اللجوء إلى المحاكم

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 11:41 مثير..إطلاق تطبيق جديد يمكن الأزواج من الطلاق دون اللجوء إلى المحاكم | مجتمع
مثير..إطلاق تطبيق جديد يمكن الأزواج من ''الطلاق'' دون اللجوء إلى المحاكم
أصبح الأزواج في الصين قادرين على تقديم طلب الطلاق من خلال تطبيق ''مسنجر'' معروف، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الجمعة 1 يونيو.

''شوف تيفي''

أصبح الأزواج في الصين قادرين على تقديم طلب الطلاق من خلال تطبيق ''مسنجر'' معروف، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' الروسية، يومه الجمعة 1 يونيو.

وأوضحت الوكالة الروسية أن تطبيق المسنجر الأشهر في الصين المعروف باسم ''WeChat''، أضاف خدمة الطلاق للسكان، حيث سيتمكن الأزواج من تقديم طلب لبدء إجراءات الطلاق دون الخروج من التطبيق.

وأشارت الوكالة إلى أنه تمت إضافت زر ''الزواج'' في التطبيق، وينتقل المستخدم من خلال النقر عليه إلى استمارة الطلاق، ويجب على المستخدم إدخال بياناته الشخصية وبيانات زوجه وإرسالها، ويحدد التطبيق بعد ذلك تاريخ النظر في القضية والمحكمة، التي يجب الذهاب إليها مع الزوج أو الزوجة.

 

 

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