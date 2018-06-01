بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة ﻿

شهد نفق مركز الحليب المتواجد بشارع الجيش الملكي بطريق الرباط، بمدينة طنجة، صباح يومه الجمعة، وقوع حادثة سير مروعة، حيث اصطدمت سيارة خاصة بنقل العمال بجدار النفق، خلال محاولة السائق استخدام الطريق

"شوف تيفي"



شهد نفق مركز الحليب المتواجد بشارع الجيش الملكي بطريق الرباط، بمدينة طنجة، صباح يومه الجمعة، وقوع حادثة سير مروعة، حيث اصطدمت سيارة خاصة بنقل العمال بجدار النفق، خلال محاولة السائق استخدام الطريق المعاكس.

وحسب مصادر محلية فإن السائق وبسبب الاختناق المروري في النفق، حاول استخدام الاتجاه المعاكس، ما تسبب في اصطدامه بجدار النفق بقوة كبيرة، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة بالسيارة.

وأكدت المصادر ذاتها أن السيارة ولحسن الحظ، لم يكن بها عمال خلال وقوع الحادث الخطير، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث وعاينت حجم الخسائر.



