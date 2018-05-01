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مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد ''أولاد تايمة'' الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 10:34 مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد أولاد تايمة الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك | مجتمع
مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد ''أولاد تايمة'' الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك
على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لفيديو يوثق عملية سرقة أحد الأشخاص لصندوق تبرعات مسجد بالسوق البلدي لأولاد تايمة تفاعلت المصالح الأمنية مع محتويات شريط الفيديو وقامت بتحليل معطياته

شوف تيفي:أولاد تايمة

على إثر تداول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية لفيديو يوثق عملية سرقة أحد الأشخاص لصندوق تبرعات مسجد بالسوق البلدي لأولاد تايمة تفاعلت المصالح الأمنية مع محتويات شريط الفيديو وقامت بتحليل معطياته التقنية وهوية السارق الذي جرى توقيفه في ظرف جد وجيز بمنطقة ''الكدية البيضاء''.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن توقيف المشتبه به جاء بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية لأولاد تايمة إقليم تارودانت، والتي مكنت من تحديد هوية السارق ومكان تواجده، ليتم الإنتقال لدوار ''ايت حمو'' بجماعة ''الكدية البيضاء'' ضواحي أولاد تايمة، حيث ضبط المشتبه به داخل منزله وجرى اقتياده إلى مفوضية الشرطة لإستكمال التحقيق وتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، قبل أن يعرض على وكيل الملك.

يشار إلى أن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا قبل يومين بشكل واسع فيديو مثير يوثق لعملية سرقة شخص داخل محل تجاري لصندوق خصصه صاحب المحل التجاري لجمع تبرعات المحسنين للمساهمة في بناء مسجد بأولاد تايمة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة توقيف سارق تبرعات مسجد ظهر في فيديو مواقع التواصل الإجتماعي

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