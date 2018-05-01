رونار: سنواصل العمل حتى نكون جاهزين لمباراة إيران ﻿

قال الناخب الوطني هيرفي رونار، أمس الخميس، إن أسود الأطلس سيواجهون خصومهم الثلاثة خلال نهائيات كأس العالم بحماس كبير وثقة في مؤهلاتهم.

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قال الناخب الوطني هيرفي رونار، أمس الخميس، إن أسود الأطلس سيواجهون خصومهم الثلاثة خلال نهائيات كأس العالم بحماس كبير وثقة في مؤهلاتهم.

وأعرب رونار خلال ندوة صحفية عقب اللقاء الودي الذي جمع المنتخب المغربي بنظيره الأوكراني بملعب جنيف والذي انتهى بالتعادل السلبي، عن يقينه بأن'' الفريق الوطني سيواصل استعداده في خط تصاعدي ليكون جاهزا في 15 يونيو ''.

وأكد الناخب الوطني ، على أن '' الأهم هو أن نحافظ على أسلوب عملنا. فالأمر يتعلق بضبط خط الدفاع وطريقة الضغط على حامل الكرة '' مشيرا إلى أن بعض اللاعبين '' أقل استعدادا من آخرين، وهو أمر عادي في هذا المستوى من الممارسة ''.

وكان الناخب الوطني هيرفي رونار قد أعرب أول أمس عن أمله في أن تشكل محطة سويسرا، حيث سيخوض المنتخب المغربي مباراة ثانية أمام سلوفاكيا الإثنين المقبل بجنيف، فرصة لوضع آخر اللمسات على تشكيلة الفريق الوطني قبل نهائيات كأس العالم.

وسيواجه المنتخب المغربي، الذي يوجد في المجموعة الثانية، المنتخب الإيراني في أولى مبارياته ضمن نهائيات كأس العالم في 15 يونيو بسانت بيتيرسبورغ على أن يخوض ثاني مباراة له أمام البرتغال في 20 يونيو بموسكو، ثم المباراة الأخيرة أمام إسبانيا في ال 25 من نفس الشهر بكالينينغراد.