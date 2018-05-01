 مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة ﻿
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مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 10:29 مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة | بوليتيك
مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عدد من مؤسسات وزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة سوس ماسة ستشهد تغييرات جذرية في قيادتها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن عدد من مؤسسات وزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة سوس ماسة ستشهد تغييرات جذرية في قيادتها الإدارية وفي مناصبها العليا.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صادق على تعيين ''محمد الفسكاوي'' كمدير جديد لوكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، و ''الإدريسي بلقاسمي أمين'' كمدير للوكالة الحضرية بأكادير، فيما تم تعيين ''ابتسام الحمومي'' في نفس المنصب بالوكالة الحضرية لمدينة تارودانت، ومحمد أحروزن في منصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات.

وتأتي هذه التغييرات والتعيينات الجديدة طبقا للأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من الدستور المغربي، والذي ينص على أن مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة يتداول في تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير تعيينات جديدة عدد من المؤسسات التابعة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مناصب عليا جهة سوس ماسة

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