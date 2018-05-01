 مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا الخارقة ﻿
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مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا الخارقة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 10:27 مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا الخارقة | مجتمع
مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا الخارقة
أعلنت مؤسسة ''الوصول إلى الدواء'' غير الربحية، من خلال تقرير، نشرته مؤخرا، بأن نقص بعض المضادات الحيوية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، يعرض أعدادا متزايدة منهم للخطر، ويدعم تطور بكتيريا ''خارقة'' لا

''شوف تيفي''

أعلنت مؤسسة ''الوصول إلى الدواء'' غير الربحية، من خلال تقرير، نشرته مؤخرا، بأن نقص بعض المضادات الحيوية الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، يعرض أعدادا متزايدة منهم للخطر، ويدعم تطور بكتيريا ''خارقة'' لا تستجيب للأدوية الحديثة.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز'' فقد قالت المؤسسة أن هناك أزمة في طور الظهور بسوق الأدوية المضادة للعدوى مع اقتراب سلاسل الإمداد الهشة، المعتمدة على عدد قليل فحسب من كبار الموردين، من الانهيار، مشيرة إلى أن إمدادات منتجات مثل ''بيبراسيلين-تازوباكتام''، وهو مضاد حيوي مركب يُعطى للمرضى عن طريق الحقن الوريدي في العناية المركزة، باتت محدودة منذ انفجار في مصنع صيني للمكونات الدوائية في 2016، ويواجه مضاد حيوي آخر، هو ''بنزاثين البنسلين جي''، نقصا في 39 دولة على الأقل بينها المغرب وألمانيا والبرازيل.

وأشارت القناة إلى أنه وفي ظل غياب الأدوية المناسبة، قد يتناول المرضى أدوية أقل فعالية، أو قليلة الجودة تزيد خطر تطور مقاومة المضادات الميكروبية، وقد قالت جايشري أيير المديرة التنفيذية بمؤسسة الوصول إلى الدواء: ''تزداد الأمور سوءا، لأن السوق لا تحل المشكلة رغم اتساع الحاجة لمثل هذه المضادات الحيوية المتخصصة''.

وأكدت القناة أن الطلب العالمي على المضادات الحيوية، ارتفع بمقدار الثلثين منذ العام 2000، مدفوعا بالنمو السكاني والحاجة لأدوية لمحاربة الأمراض المعدية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مبرزة على أنه ومع نقص المضادات الحيوية قد يضطر الأطباء للجوء إلى علاجات دون المعايير المطلوبة تكون أقل فعالية في القضاء على أنواع معينة من حاملات الأمراض، مما يؤدي إلى ظهور البكتريا المقاومة أو ما يعرف بالبكتيريا ''الخارقة''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المضادات الميكروبية المضادات الحيوية الدواء

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