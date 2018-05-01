الشرطة الإسبانية تحقق في تهديدات راموس بالقتل ﻿

أكدت تقارير إخبارية إسبانية، أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن تلقى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس تهديدات بالقتل لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع ''الريدز'' والريال في

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أكدت تقارير إخبارية إسبانية، أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن تلقى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس تهديدات بالقتل لتسببه في إصابة المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع ''الريدز'' والريال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ''COPE''الإسباني، أن راموس وعائلته، تلقوا رسائل وتهديدات بالقتل عبر هواتفهم خلال الأيام الماضية، الأمر الذي اضطر المدافع الإسباني وعائلته إلى تغيير أرقام هواتفهم.

ويذكر أن صلاح كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز الريال (3-1)، بعد التحام قوي مع راموس، وستبعده هذه الإصابة عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.