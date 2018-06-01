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عاجل وبالصور..تسريب أوراق الامتحان الجهوي الخاص بمجموعة من الشعب

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 09:46 عاجل وبالصور..تسريب أوراق الامتحان الجهوي الخاص بمجموعة من الشعب | مجتمع
عاجل وبالصور..تسريب أوراق الامتحان الجهوي الخاص بمجموعة من الشعب
دقائق بعد انطلاق الامتحان الجهوي الخاص بالسنة الأولى باكالوريا، تفاجأ النشطاء بنشر العديد من الصور بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والتي تظهر تسريب أوراق الامتحان الخاص ببعض المواد، بالإضافة

''شوف تيفي''

دقائق بعد انطلاق الامتحان الجهوي الخاص بالسنة الأولى باكالوريا، تفاجأ النشطاء بنشر العديد من الصور بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والتي تظهر تسريب أوراق الامتحان الخاص ببعض المواد، بالإضافة إلى نشر بعض الأسئلة، المتعلقة بمادة اللعة الفرنسية.

وقامت إحدى الصفحات التي حملت اسم ''تسريبات الجهوي 2018، بنشر مجموعة من الأسئلة، وطالب النشطاء بالتفاعل معها والإجابة عنها، حتى يستطيع المرشحون الاستعانة بها في تحرير الإجابة.

وعلاقة بالامتحان، تفاعل نشطاء، حيث طالب الجميع وزارة التريبة الوطنية بالتدخل السريع، والقيام بإجراءات وتدابير لوضع حد للغش في الامتحان الجهوي للحفاظ على تكافؤ الفرصة بين جميع المرشحين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الامتحان الجهوي الأسئلة الأجوبة المرشحين

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