 فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة

بي إن سبورت : هذا المدرب هو الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد إستقالة زين الدين زيدان !! | بووز

بي إن سبورت : هذا المدرب هو الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد إستقالة زين الدين زيدان !!

مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد أولاد تايمة الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك | مجتمع

مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد ''أولاد تايمة'' الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك

مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة | بوليتيك

مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل

مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا الخارقة | مجتمع

مؤسسة تنشر تقريرا صادما وتحذر من نقص المضادات الحيوية بالمغرب وتكشف وجود تطور خطير للبكتيريا

فيديو : كريم الأحمدي يفتح قلبه في حوار المونديال مع بي ان سبورت | بووز

فيديو : كريم الأحمدي يفتح قلبه في حوار المونديال مع بي ان سبورت

عاجل وبالصور..تسريب أوراق الامتحان الجهوي الخاص بمجموعة من الشعب | مجتمع

عاجل وبالصور..تسريب أوراق الامتحان الجهوي الخاص بمجموعة من الشعب

فيديو خطير..انفجار سيارة وسط كراج بالصويرة | حوادث و حقوق

فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة

في قضية بوعشرين..شـاهدة تجهش بالبكاء أثناء توجيه الأسئلة إليها..(التـفاصيل الكاملة) | بوليتيك

في قضية بوعشرين..شـاهدة تجهش بالبكاء أثناء توجيه الأسئلة إليها..(التـفاصيل الكاملة)

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 09:41 فيديو خطير..انفجار سيارة وسط كراج بالصويرة | حوادث و حقوق
فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة
عرفت مدينة الصويرة في الساعات الأولى من يومه الجمعة 1 يونيو، وقوع حادث خطير، يتمثل في انفجار سيارة، كانت مركونة داخل إحدى المحلات المتواجدة أسفل منزل، ما تسبب في اندلاع النيران.

''شوف تيفي''

عرفت مدينة الصويرة في الساعات الأولى من يومه الجمعة 1 يونيو، وقوع حادث خطير، يتمثل في انفجار سيارة، كانت مركونة داخل إحدى المحلات المتواجدة أسفل منزل، ما تسبب في اندلاع النيران.

ويظهر مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتان و55 ثانية، تناقلته العديد من الصفحات الفيسبوكية، لحظة اندلاع النيران بالمحل الذي كانت تتواجد به السيارة، ما أثار رعب وهلع المواطنين.
وحسب المعطيات الخاصة بالفيديو، فإن تماسا كهربائيا بالسيارة من المحتمل أن يكون سببا في اندلاع النيران بها وانفجارها، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة الصويرة المحلات السيارة الوقاية المدنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة | حوادث و حقوق

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة

مثير..مواطنة كونغولية هزوها من المطار للسبيطار وها أشنو لقاو عندها فكرشها | حوادث و حقوق

مثير..مواطنة كونغولية هزوها من المطار للسبيطار وها أشنو لقاو عندها فكرشها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو الجماهير تتهافت على محمد صلاح في أسبانيا‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو الجماهير تتهافت على محمد صلاح في أسبانيا‎

بالفيديو..شاهد محمد صلاح داخل المستشفى اثناء عمل الاشاعة | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد محمد صلاح داخل المستشفى اثناء عمل الاشاعة

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو | خارج البلاطو

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين صحاب شرع اليد الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان | خارج البلاطو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين ''صحاب شرع اليد'' الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان

﻿

آخر المستجدات

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

بالصور..شوفو التهور: سيارة لنقل العمال دارت كسيدة خايبة بزاف بطنجة

بي إن سبورت : هذا المدرب هو الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد إستقالة زين الدين زيدان !! | بووز

بي إن سبورت : هذا المدرب هو الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد إستقالة زين الدين زيدان !!

مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد أولاد تايمة الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك | مجتمع

مصالح الأمن تهتدي لسارق تبرعات مسجد ''أولاد تايمة'' الذي ظهر في فيديو انتشر بالفيسبوك

مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل والتجهيز والتعمير بجهة سوس ماسة | بوليتيك

مجلس الحكومة يحدث تغييرات وتعيينات جديدة بمجموعة من المؤسسات العليا التابعة لوزارتي النقل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.