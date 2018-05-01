فيديو خطير..انفجار سيارة وسط ''كراج'' بالصويرة ﻿

عرفت مدينة الصويرة في الساعات الأولى من يومه الجمعة 1 يونيو، وقوع حادث خطير، يتمثل في انفجار سيارة، كانت مركونة داخل إحدى المحلات المتواجدة أسفل منزل، ما تسبب في اندلاع النيران.

''شوف تيفي''

عرفت مدينة الصويرة في الساعات الأولى من يومه الجمعة 1 يونيو، وقوع حادث خطير، يتمثل في انفجار سيارة، كانت مركونة داخل إحدى المحلات المتواجدة أسفل منزل، ما تسبب في اندلاع النيران.

ويظهر مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتان و55 ثانية، تناقلته العديد من الصفحات الفيسبوكية، لحظة اندلاع النيران بالمحل الذي كانت تتواجد به السيارة، ما أثار رعب وهلع المواطنين.

وحسب المعطيات الخاصة بالفيديو، فإن تماسا كهربائيا بالسيارة من المحتمل أن يكون سببا في اندلاع النيران بها وانفجارها، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران.