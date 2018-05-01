في قضية بوعشرين..شـاهدة تجهش بالبكاء أثناء توجيه الأسئلة إليها..(التـفاصيل الكاملة) ﻿

أكدت الشاهدة ''أ.ب''، خلال جلسة ليلة الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها على صلة ومعرفة بـالصحافي ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب و

''شوف تيفي''

أكدت الشاهدة ''أ.ب''، خلال جلسة ليلة الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها على صلة ومعرفة بـالصحافي ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب و الاتجار في البشر.

وأوضحت ذات المتحدثة حضوريا أمام القاضي ''بشعيب فريح'' والهيئة التي تبث في الملف أنها لم يسبق لها معاينة ومشاهدة بعض المشتكيات يلجن مقر مكتب المتهم ، وهو ما يعارض ما ذكرته المشتكية نفسها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما يتناقض ذلك مع تصريحات حتى المتهم نفسه الذي لم ينفي دخول كل المشتكيات والمصرحات إلى مكتبه إلا أنه رد زياراتهن له لأسباب مختلفة.

ونفت ''الشــاهدة'' التي اشتغلت مستقبلة بجريدة ''أخبار اليوم''، معرفتها بمجموعة من المعدات الإلكترونية التي عرضتها عليها المحكمة على أساس أنها تعود للصحافي توفيق بوعشربن، ولاسيما جهاز كان يستعمله للكتابة ، وهو ما أثار استغراب هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني من هذا الأمر ، حيث تدخل المحامي ''الحسيني كروط'' مبرزا أوجه التناقض في كلام الشاهدة حتى مع المتهم نفسه الذي لم ينفي جهاز الكمبيوتر الذي يعود لملكيته الخاصة مما اعتبره محامي الضحايا ''برمجة عقلية الشاهدة على نفي كل شيء...'' وأردف أن ما ذهبت إليه الشاهدة هو ''ضد المتهم وليس في صالحه رغم تلقين محاميي المتهم لها بما تقوله''.

وبعد تشبت ''توفيق بوعشرين'' بإنكار وجوده في الفيديوهات التي تعرضها المحكمة فقد تقدمت هيئة دفاع الطرف المدني بالتماس إجراء خبرة علمية تقنية على الفيديوهات من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وتعد المطالبة بالخبرة العلمية والتقنية سابقة في تاريخ القضاء المغربي لأن دفاع الطرف المدني ليس من طبيعته التشكيك في وسائل الاثبات، وهو الملتمس الذي لم تتقدم به هيئة دفاع بوعشرين رغم تشكيكهم في الفيديوهات ووصفها بـ''المفبركة'' و محاولة تغليط الرأي العام الوطني بتصريحات متهورة تتبنى منطق المؤامرة على ''قلم'' بوعشرين ولم تمتلك الشجاعة للمطالبة بالكشف عن ''القلم'' الحقيقي الذي أدخل المتهم إلى السجن...

وعرفت جلسة الاستماع إلى الشاهدة المذكورة ساعات طوال ، وملاسنات حادة بين دفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني على اثر زخم الأسئلة التي وجهها المحامي كروط إلى الشاهدة لكشف تناقضاتها ، وهو ما دفع دفاع المتهم بتوجيه الخطاب إليه ''أنت خاصك تترفع على هادشي لأنك قديم علينا''، ليرد منتفضا '' أنا راني نربيكم كاملين ولقنكم الدروس بدون اسثناء ناقشونا بالقانون وخليونا من السياسة الخاوية ...'' وهو ماجعل القاضي يرفع الجلسة قبل أن يؤجلها للمواصلة مساء الجمعة بعد صلاة التراويح وذلك بطلب من المتهم الذي شعر بنوع من العياء وطالب المحكمة بتأجيل الاستماع إليه وهو ما تجاوب معه القاضي في حينه .

هـــذا ويتــابع ''توفيق بوعشرين'' بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

وجــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا تعرضهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.