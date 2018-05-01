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طقس حار جدا يصل ل 38درجة بهذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 09:30 طقس حار جدا يصل ل 38درجة بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
طقس حار جدا يصل ل 38درجة بهذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بعض الشيء وذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بعض الشيء وذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الصباح والليلة الموالية، فيما ستنمو سحب غير مستقرة ومرفوقة بزخات رعدية محلية بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وشرق السايس والريف.

وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية عموما بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والمناطق الشمالية والوسطى من المملكة وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بشمال ووسط البلاد وبشمال الأقاليم الجنوبية وبشمال المنطقة الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 33 و 38 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان وهائجا بباقي السواحل.

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