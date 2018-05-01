هذا ما قاله حكيمي بعد تعادل الأسود وديا أمام منتخب أوكرانيا ﻿

غرد أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ريال مدريد لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' مباشرة بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام منتخب أوكرانيا

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غرد أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ريال مدريد لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' مباشرة بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام منتخب أوكرانيا بدون أهداف استعدادا لكأس العالم 2018.

وقال حكيمي أن تركيز الأسود بعد مباراة يومه الخميس سينحصر على المباراة المقبلة أمام سلوفاكيا مؤكدا على ضرورة الاشتغال بجدية لتكون المجموعة جاهزة لتحقيق نتائج مرضية.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني وبعد مباراة اليوم أمام المنتخب الأوكراني، سيخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي سلوفاكيا وإيستونيا وفق البرنامج التالي :

المغرب # سلوفاكيا: الإثنين 4 يونيو 2018 - ملعب جنيف بسويسرا -الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

المغرب # استونيا: الأحد 9 يونيو 2018 -ملعب ''لي كوك أرينا'' بـ'' تالين'' عاصمة إستونيا – السابعة مساء بالتوقيت المحلي.