 رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها | بووز

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال | بوليتيك

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب | مجتمع

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من الداء | مجتمع

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من

خاص.. هذا ما يقع في جامعة ظهر المهراز قبل الامتحانات | مجتمع

خاص.. هذا ما يقع في جامعة ظهر المهراز قبل الامتحانات

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع

هادشي لي بقا..شوفوا كيفاس تمت سرقة زرابي من قلب مسجد فحي شعبي | مجتمع

هادشي لي بقا..شوفوا كيفاس تمت سرقة زرابي من قلب مسجد فحي شعبي

عاوتاني..بعد سوحليفة.. يسار يغادر إيموراجي وينهي عقد الاحتكار مع طاليس | ثقافة و فنون

عاوتاني..بعد ''سوحليفة''.. يسار يغادر ''إيموراجي'' وينهي عقد الاحتكار مع طاليس

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 04:52 رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال | بوليتيك
رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال
جدد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في

شوف تيفي

جدد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه.

وأبرز الحبيب المالكي لدى استقباله سفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي، أن مبادرات الملك، وإشرافه الشخصي مؤخرا على عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني وإعطائه تعليمات لإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، تؤكد المواقف الواضحة للمملكة المغربية ودعمها الميداني والعملي للشعب الفلسطيني الشقيق.

فيما ندد المالكي حسب بلاغ لمجلس النواب بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال وسعيها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على وقوف مجلس النواب بكافة مكوناته وهيئاته مع جميع المبادرات الرامية لنصرة القضية الفلسطينية.

كما وجه بالمناسبة دعوة لوفد من المجلس الوطني الفلسطيني للقيام بزيارة للمغرب من أجل التباحث حول السبل الكفيلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم.

من جهته أكد سفير فلسطين بالرباط، أن موقف المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية موقف مميز، موضحا أن مبادرة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بإقامة مستشفى ميداني وإرسال مساعدات عينية، هي بمثابة رسالة دعم ومساندة وصلت للشعب الفلسطيني الذي يقدرها كل التقدير، معربا عن شكره للملك محمد السادس، وللبرلمان المغربي على دعمه المتواصل، ولكافة أطياف الشعب المغربي الذي عبر في المسيرات الأخيرة التي نظمها عن تلاحمه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه بجانبه.

وقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وسياسته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى خلال الأسابيع الأخيرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرباط الحبيب المالكي القضية الفلسطينية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين | بوليتيك

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال | بوليتيك

الخلفي: الحكومة لم تتخذ أي قرار ضد الدعم الاجتماعي للصحافيين وهذا ما قاله الأعرج وزير الاتصال

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب بابن مسيك بالدار البيضاء

القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي يحل بالمغرب بسبب احتمال حدوث مواجهة حربية بين المملكة و جبهة البوليساريو بسبب نزاع الصحراء | بوليتيك

القائد الأعلى لقوات المارينز الأمريكي يحل بالمغرب بسبب احتمال حدوث مواجهة حربية بين المملكة و جبهة البوليساريو بسبب نزاع الصحراء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين صحاب شرع اليد الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان | خارج البلاطو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين ''صحاب شرع اليد'' الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان

بُـــوعشرين في ورطة كبيرة و دفاعه يحاول تبرءته بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة وهاشنو وقع فالجلسة السرية | خارج البلاطو

بُـــوعشرين في ورطة كبيرة و دفاعه يحاول تبرءته بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة وهاشنو وقع فالجلسة السرية

في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن.. | خارج البلاطو

في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب ''شرع اليد'' رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن..

﻿

آخر المستجدات

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها | بووز
منذ 9 دقائق

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال | بوليتيك

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب | مجتمع

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من الداء | مجتمع

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.