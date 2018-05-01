رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال ﻿

جدد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في

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جدد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه.

وأبرز الحبيب المالكي لدى استقباله سفير دولة فلسطين بالرباط جمال الشوبكي، أن مبادرات الملك، وإشرافه الشخصي مؤخرا على عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني وإعطائه تعليمات لإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، تؤكد المواقف الواضحة للمملكة المغربية ودعمها الميداني والعملي للشعب الفلسطيني الشقيق.

فيما ندد المالكي حسب بلاغ لمجلس النواب بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال وسعيها للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على وقوف مجلس النواب بكافة مكوناته وهيئاته مع جميع المبادرات الرامية لنصرة القضية الفلسطينية.

كما وجه بالمناسبة دعوة لوفد من المجلس الوطني الفلسطيني للقيام بزيارة للمغرب من أجل التباحث حول السبل الكفيلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم.

من جهته أكد سفير فلسطين بالرباط، أن موقف المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية موقف مميز، موضحا أن مبادرة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بإقامة مستشفى ميداني وإرسال مساعدات عينية، هي بمثابة رسالة دعم ومساندة وصلت للشعب الفلسطيني الذي يقدرها كل التقدير، معربا عن شكره للملك محمد السادس، وللبرلمان المغربي على دعمه المتواصل، ولكافة أطياف الشعب المغربي الذي عبر في المسيرات الأخيرة التي نظمها عن تلاحمه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه بجانبه.

وقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وسياسته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى خلال الأسابيع الأخيرة.