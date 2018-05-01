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أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 04:45 أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب | مجتمع
أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب
أكدت أسماء المودن، رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، لـ ''شوف تيفي''، اليوم الخميس 31 ماي، أنها تحصلت على أرقام من موقع وزارة العدل والحريات، تشير إلى أن حالات الطلاق بالمغرب خلال سنة 2017، وصلت

''شوف تيفي''

أكدت أسماء المودن، رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، لـ ''شوف تيفي''، اليوم الخميس 31 ماي، أنها تحصلت على أرقام من موقع وزارة العدل والحريات، تشير إلى أن حالات الطلاق بالمغرب خلال سنة 2017، وصلت لـ أكثر من 100 ألف حالة.

وأوضحت المودن، أن وزراة العدل وفي إطار الإحصائيات السنوية التي تقوم بنشرها، أكدت أن نشاط المحاكم الابتدائية سجل تحديدا في حالات الطلاق وقوع 97 ألف و126 حالة، والتي إذا ما أضيف إليها حالات التطليق الخاصة بما يسمى بالملفات المختلفة والتي وصلت لـ 10 آلاف حالة، وحالات أخرى خاصة بالتطليق الرجعي والتطليق بالشقاق والاتفاقي، فإن ملفات التطليق التي تم تسجيلها سنة 2017، يفوق 100 ألف حالة.

وشددت رئيسة الجمعية أن أسباب تضاعف حالات الطلاق بالمغرب وارتفاعها من 40 ألف سنة 2013 إلى 100 ألف سنة 2017، تعود إلى وجود أزمة قيم وضعف الأخلاق خاصة لدى الأزواج، بالإضافة إلى فشل الصلح القضائي، نظرا لعمل القضاء في ظروف غير مناسبة، حيث يجد القاضي نفسه مضطرا إلى البث في ملف في وقت لا يتجاوز الثلاث دقائق.

وأكدت أسماء المودن أن الفقر والهشاشة وقلة الوعي لدى الأزواج، هي من بين الأسباب الكامنة وراء ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، بالإضافة إلى وجود مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وأبرزت أن الجميعة التي تترأسها، دقت ناقوس الخطر بعد الكشف عن الأرقام الخاصة بحالات الطلاق بالمغرب، وذلك حتى تهتم به جهات أخرى غير الوزارة الوصية، لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد والأسر المغربية التي وصلت لوضع مقلق، نظرا لمعاناتها من الحيف، وبالتالي فهناك احتمال تضاعف نسبة حالات الطلاق خلال السنوات القليلة المقبلة.

‫شوف تيفي

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