تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من الداء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، تسجيل حالة إصابة جديدة بداء ''الليشمانيا'' الفتاك بأحد دواوير جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، ليصل عدد المصابين بهذا الداء حوالي 27 شخصا بمدينة أكادير ونواحيها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، تسجيل حالة إصابة جديدة بداء ''الليشمانيا'' الفتاك بأحد دواوير جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، ليصل عدد المصابين بهذا الداء حوالي 27 شخصا بمدينة أكادير ونواحيها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحالة الجديدة سجلت بدوار ''تدوارت'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة الدراركة، ويتعلق الأمر بطفلة صغيرة ظهرت عليها تقرحات ورضوض جلدية ليتم نقلها صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني، حيث خضعت لفحوصات طبية مستعجلة كشفت أنها مصابة بمرض الليشمانيا.

وأضافت مصادر طبية لقناة ''شوف تيفي''، أن هذا المرض الجلدي ينتشر بشكل كبير في المناطق التي تنعدم فيها النظافة مثل البرك المائية الآسنة التي تجمع البكتيريا ويساعد على احتضان الذباب الرملي، الذي يعتبر المسبب الرئيسي لهذا الوباء، وهو ما يتطلب من المواطنين اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض.

هذا، ومن جانب آخر مازالت المصالح الطبية المختصة تواصل حملاتها التحسيسية بجهة سوس ماسة، لتوعية المواطنين خاصة بالمجالات القروية التي تنعدم فيها وسائل الوقاية ويقل فيها الوعي بمخاطر المرض، وذلك بتنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات التحسيسية لتجنب الإصابة بالداء والحد من انتشاره، لما للوعي التحسيسي من دور هام في محاربته والوقاية منه بتجنب كل مسبباته الأساسية.