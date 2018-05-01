منتخب اليونان يرفض مواجهة إيران وديا والأخير يطالب بتعويضات عن الأضرار الرياضية والاقتصادية ﻿

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني على خلفية إلغاء مباراته الودية من جانب واحد، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

" شوف سبور"

قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني على خلفية إلغاء مباراته الودية من جانب واحد، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وتقدم الاتحاد الإيراني في بيان رسمي، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، يطالب نظيره اليوناني بدفع تعويضات عن كل الأضرار التي لحقت به على المستويين الرياضي والاقتصادي.

وجاء قرار الاتحاد الإيراني بعد اختيار منتخب كوسوفو لتعويض اليونان في الودية التي من المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل بإسطنبول، وقد تقرر تعليق "العلاقات الدبلوماسية" المتوترة بين البلدين "إيران واليونان".

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيفتتح مشواره في مونديال 2018 بمواجهة إيران يوم الجمعة 15 يونيو.