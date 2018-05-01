هادشي لي بقا..شوفوا كيفاس تمت سرقة زرابي من قلب مسجد فحي شعبي ﻿

هز فيديو تم تداوله بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوكيين، بعدما ظهرت فتاتين قاصرتين خارجتين من مسجد يوجد في حي شعبي وهما يحملان زرابي المصلين، وتوجهتا إلى وجهة مجهولة.

شوف تيفي

هز فيديو تم تداوله بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوكيين، بعدما ظهرت فتاتين قاصرتين خارجتين من مسجد يوجد في حي شعبي وهما يحملان زرابي المصلين، وتوجهتا إلى وجهة مجهولة.

وأظهر الفيديو الذي التقط بكاميرات المراقبة قيام قاصرتين بعملية السرقة ''حسي مسي'' نهار رمضان، حيث استغلتا فراغ الحي من المارة، لينفذوا السرقة بكل أريحية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال الفتاتين وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة المدينة التي يوجد بها المسجد، بعدما قامتا بسرقة زرابي يستعملها المصلون في أداء صلاته وقت التراويح التي تكون فيها المساجد مملوءة عن آخرها.