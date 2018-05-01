 عاوتاني..بعد ''سوحليفة''.. يسار يغادر ''إيموراجي'' وينهي عقد الاحتكار مع طاليس ﻿
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عاوتاني..بعد ''سوحليفة''.. يسار يغادر ''إيموراجي'' وينهي عقد الاحتكار مع طاليس

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 04:06 عاوتاني..بعد سوحليفة.. يسار يغادر إيموراجي وينهي عقد الاحتكار مع طاليس | ثقافة و فنون
عاوتاني..بعد ''سوحليفة''.. يسار يغادر ''إيموراجي'' وينهي عقد الاحتكار مع طاليس
من المرتقب أن يغادر الكوميدي يسار مجموعة ''إيموراجي''، وذلك بعدما أصبح حرا بانتهاء عقد الاحتكار الذي سبق ووقعه مع قائد المجموعة عبد العالي لمهر، حسب ما كشفه مصدر مطلع لـ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

من المرتقب أن يغادر الكوميدي يسار مجموعة ''إيموراجي''، وذلك بعدما أصبح حرا بانتهاء عقد الاحتكار الذي سبق ووقعه مع قائد المجموعة عبد العالي لمهر، حسب ما كشفه مصدر مطلع لـ''شوف تيفي''.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد حمزة الفيلالي الذي لم ترقه العديد من الأشياء مؤخرا، ولم يتفاهم مع طاليس وغادر المجموعة، فإن خروج يسار منها يعد ضربة قوية لإيموراجي، خصوصا إذا رفض الأخير الاشتغال مع فرقة طاليس في قادم الأيام.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد فضيحة الإنتاجات الرمضانية التي تبثها القناة الأولى والقناة الثانية، أصبح من الصعب العودة لخشبة المسرح، خصوصا في ظل الجدل القائم حاليا، لكن بالمقابل هناك كوميديين شباب قادرون على قيادة الفرقة في المرحلة المقبلة، لكنهم سيجدون صعوبة كبيرة، بحكم أن نجوم المجموعة ظهروا بمستوى لا يليق بهم في برامج رمضانية.

 

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شوف تيفي المغرب برامج يسار رمضان القناة الأولى الثانية إيموراجي

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