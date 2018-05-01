التزوير يضرب عرين أسود المنتخب المغربي ويتسبب في إبعاد لاعبين ﻿

قرر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إبعاد مجموعة من اللاعبين من المشاركة في المباريات والمعسكرات الإعدادية، التي يخوضها المنتخب الوطني.

'' شوف سبور''

قرر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إبعاد مجموعة من اللاعبين من المشاركة في المباريات والمعسكرات الإعدادية، التي يخوضها المنتخب الوطني.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الدكيك اتخذ هذا القرار بسبب توفر اللاعبين المذكورين على رخصتين لفريقين مختلفين، موضحة، أنهما يتوفران على رخصة خاصة بفريق مكناسي، رغم أنهما يلعبان في الوقت ذاته لفريقين آخرين منضويان تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يذكر أن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.