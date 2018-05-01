 التزوير يضرب عرين أسود المنتخب المغربي ويتسبب في إبعاد لاعبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها | بووز

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال | بوليتيك

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب | مجتمع

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من الداء | مجتمع

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من

خاص.. هذا ما يقع في جامعة ظهر المهراز قبل الامتحانات | مجتمع

خاص.. هذا ما يقع في جامعة ظهر المهراز قبل الامتحانات

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. نايضة فساحة جامع الفنا بين الحلايقية وها أشنو وقع

هادشي لي بقا..شوفوا كيفاس تمت سرقة زرابي من قلب مسجد فحي شعبي | مجتمع

هادشي لي بقا..شوفوا كيفاس تمت سرقة زرابي من قلب مسجد فحي شعبي

عاوتاني..بعد سوحليفة.. يسار يغادر إيموراجي وينهي عقد الاحتكار مع طاليس | ثقافة و فنون

عاوتاني..بعد ''سوحليفة''.. يسار يغادر ''إيموراجي'' وينهي عقد الاحتكار مع طاليس

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

التزوير يضرب عرين أسود المنتخب المغربي ويتسبب في إبعاد لاعبين

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 04:00 التزوير يضرب عرين أسود المنتخب المغربي ويتسبب في إبعاد لاعبين | سبور
التزوير يضرب عرين أسود المنتخب المغربي ويتسبب في إبعاد لاعبين
قرر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إبعاد مجموعة من اللاعبين من المشاركة في المباريات والمعسكرات الإعدادية، التي يخوضها المنتخب الوطني.

'' شوف سبور''

قرر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إبعاد مجموعة من اللاعبين من المشاركة في المباريات والمعسكرات الإعدادية، التي يخوضها المنتخب الوطني.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الدكيك اتخذ هذا القرار بسبب توفر اللاعبين المذكورين على رخصتين لفريقين مختلفين، موضحة، أنهما يتوفران على رخصة خاصة بفريق مكناسي، رغم أنهما يلعبان في الوقت ذاته لفريقين آخرين منضويان تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يذكر أن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هشام الدكيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قاله حكيمي بعد تعادل الأسود وديا أمام منتخب أوكرانيا | سبور

هذا ما قاله حكيمي بعد تعادل الأسود وديا أمام منتخب أوكرانيا

منتخب اليونان يرفض مواجهة إيران وديا والأخير يطالب بتعويضات عن الأضرار الرياضية والاقتصادية | سبور

منتخب اليونان يرفض مواجهة إيران وديا والأخير يطالب بتعويضات عن الأضرار الرياضية والاقتصادية

فيديو.. رونار سعيد بأداء لاعبيه ويؤكد ثقته في المجموعة | سبور

فيديو.. رونار سعيد بأداء لاعبيه ويؤكد ثقته في المجموعة

مثير.. عموتة : بغيت ندير بحال زيدان ونمشي من الوداد بعد التتويج بالعصبة ولكن مقدرتش | سبور

مثير.. عموتة : بغيت ندير بحال زيدان ونمشي من الوداد بعد التتويج بالعصبة ولكن مقدرتش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

القصة الكاملة يرويها الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد من قلب منزله ضواحي آسفي..منين هجمو علينا شفروني والسيدة بحال بنتي مبيناتنا والو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين صحاب شرع اليد الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان | خارج البلاطو

حــصري وبالفيديو..هافين شرملو مُلثمين ''صحاب شرع اليد'' الخطاف اللي كان مع شابة فوسط طوموبيلتو ضواحي آســفي نهار رمضان

بُـــوعشرين في ورطة كبيرة و دفاعه يحاول تبرءته بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة وهاشنو وقع فالجلسة السرية | خارج البلاطو

بُـــوعشرين في ورطة كبيرة و دفاعه يحاول تبرءته بعد الاستماع لكاتبته الخــاصة وهاشنو وقع فالجلسة السرية

في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن.. | خارج البلاطو

في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب ''شرع اليد'' رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن..

﻿

آخر المستجدات

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها | بووز
منذ 13 دقيقة

زوج يعتدي على زوجته بطريقة وحشية في الشارع العام ...شوفو شكون تدخل لحمايتها

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات الاحتلال | بوليتيك

رئيس مجلس النواب يؤكد دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ويندد بالسياسة العدوانية لسلطات

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف حالة بالمغرب | مجتمع

أرقام جد صادمة..بعد ارتفاع نسبة العنوسة ووصولها لـ 8 ملايين مغربية غير متزوجة..الطلاق يصل لـ 100 ألف

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من الداء | مجتمع

تسجيل حالة جديدة لمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمصالح الطبية تواصل حملاتها التحسيسية للحد من

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.