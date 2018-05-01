 ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة ﻿
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ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 03:08 ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
ضبط سيدة متزوجة على فراش الزوجية رفقة عشيقها يمارسان الجنس باشتوكة آيت بها بعدما تترك زوجها حتى يخرج لصلاة التروايح لتدخل عشيقها للمنزل...تفاصيل صادمة
اهتز دوار ''تودوش'' إقليم اشتوكة أيت بها على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل ليلة أمس الأربعاء، بعدما تم ضبط رجل رفقة امرأة متزوجة داخل بيت الزوجية في أوضاع جد حميمية قبيل صلاة التراويح.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

اهتز دوار ''تودوش'' إقليم اشتوكة أيت بها على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل ليلة أمس الأربعاء، بعدما تم ضبط رجل رفقة امرأة متزوجة داخل بيت الزوجية في أوضاع جد حميمية قبيل صلاة التراويح.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالسيدة المتزوجة، والتي تشتغل كعاملة زراعية بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، كانت تقوم بربط الاتصال بعشيقها كلما خرج زوجها لأداء صلاة التراويح وتطلب منه المجئ لمنزل زوجها، حيث تتواجد هي وأطفالها الصغار لوحدهما لقضاء لحظات غرامية يؤثثها الجنس، وهو ما يستجيب له العشيق الذي دأب التردد على منزل حبيبته المتزوجة كلما ذهب زوجها للمسجد لأداء صلاة التراويح.

وأوضحت مصادر''شوف تيفي''، أن العشيقين استمرا معا في مغامراتهما الجنسية داخل المنزل طيلة أيام شهر رمضان، إلى أن قام أحد أبناء الزوجة بإخبار والده بعفوية تامة أن شخصا غريبا دائم التردد على المنزل كلما خرج لأداء صلاة التروايح بالمسجد، مؤكدا له أنه يدخل مع أمه لغرفة النوم ويقفلانها لمدة طويلة قبل أن يغادر، بعد أن يمنحهما بعض النقود والحلوى.

وهي الاعترافات التي نزلت كالصاعقة على الزوج ليفكر في نصب كمين لزوجته والتأكد من صحة أقوال ابنه، حيث أوهم أم أولاده أنه ذاهب كالعادة للصلاة بالمسجد، ليخرج ويتربص بمكان قريب من منزله ويراقب الوضع عن كثب، ليتفاجأ بقدوم شخص غريب ودخوله لبيته، ليقوم مباشرة بربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي، مخبرا إياهم بما تقترفه زوجته من فساد وخيانة زوجية، وبأمر من النيابة العامة حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان وداهمت المنزل، حيث تم ضبط العشيقين بين أحضان بعضهما البعض وعلى فراش الزوجية.

هذا، وجرى توقيفهما والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول المنسوب لهما، قبل عرضهما على وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة آيت بها ضبط متزوجة فراش الزوجية تترك زوجها الخروج صلاة التراويح تدخل عشيق للمنزل

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