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مثير..مواطنة كونغولية هزوها من المطار للسبيطار وها أشنو لقاو عندها فكرشها

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 03:45 مثير..مواطنة كونغولية هزوها من المطار للسبيطار وها أشنو لقاو عندها فكرشها | حوادث و حقوق
مثير..مواطنة كونغولية هزوها من المطار للسبيطار وها أشنو لقاو عندها فكرشها
كشفت ولاية أمن الدار البيضاء، عن توقيف مواطنة كونغولية تبلغ من العمر 35 سنة، بتاريخ 26 من شهر ماي الجاري، حيث تم الاشتباه فيها أثناء وصولها على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، وذلك في تورطها في

شوف تيفي

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء، عن توقيف مواطنة كونغولية تبلغ من العمر 35 سنة، بتاريخ 26 من شهر ماي الجاري، حيث تم الاشتباه فيها أثناء وصولها على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، وذلك في تورطها في تهريب الكوكايين، وهو ما استدعى الاحتفاظ بها تحت تدابير الحراسة الطبية بالمستشفى بغرض استخراج كبسولات المخدرات الموجودة في أمعائها.

وكشف بلاغ أمني أن كمية المخدرات المستخرجة من أمعاء الموقوفة في المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء وصلت إلى 1365 غراما من مخدر الكوكايين، كانت ملفوفة داخل 100 كبسولة.

وخلص البلاغ، إلى أنه بعد استقرار الوضع الصحي للمشتبه بها واستخراج جميع الشحنات المخدرة، تم الاحتفاظ بها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق تعزيز المراقبة الحدودية لمواجهة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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