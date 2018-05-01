فضيحة تهز بني ملال.. حصل مراتو مع عشيقها داخل أحد المنازل تزامنا مع صلاة التراويح في رمضان ﻿

اهتز حي التقدم بمدينة بني ملال، بداية الأسبوع الجاري، تزامنا مع صلاة التراويح على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، حيث ضبط زوج زوجته رفقة عشيقها داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''

اهتز حي التقدم بمدينة بني ملال، بداية الأسبوع الجاري، تزامنا مع صلاة التراويح على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، حيث ضبط زوج زوجته رفقة عشيقها داخل أحد المنازل.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج ومباشرة بعد وجبة الإفطار، تتبع خطوات زوجته بعد مغادرتها لبيت الزوجية، وبعد وصولها رفقة شاب إلى منزل، قام بمحاصرتهما رفقة مجموعة من المواطنين قبل إبلاغ المصالح الأمنية.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الزوجة وعشيقها وبعد اعتقالهما، تم نقلهما إلى دائرة أمنية للتحقيق معهما، ليتقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، مبرزة أنهما عرضا أمام وكيل الملك أمس الخميس.



