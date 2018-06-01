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مثير..ضربة موجعة لمهرجان موازين.. فنانة مشهورة كانت غادي تغني فالمهرجان حكموا عليها بالسجن

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 02:17 مثير..ضربة موجعة لمهرجان موازين.. فنانة مشهورة كانت غادي تغني فالمهرجان حكموا عليها بالسجن | ثقافة و فنون
مثير..ضربة موجعة لمهرجان موازين.. فنانة مشهورة كانت غادي تغني فالمهرجان حكموا عليها بالسجن
قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حبس المطربة الشعبية بوسي 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، وباتت العقوبة واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن بها لوقف تنفيذ الحكم إلا بعد تسليم

شوف تيفي

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، بتأييد حبس المطربة الشعبية بوسي 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، وباتت العقوبة واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن بها لوقف تنفيذ الحكم إلا بعد تسليم المطربة نفسها لقوات الشرطة وإيداعها السجن.

وكانت من المقرر أن تغني بوسي في فعاليات مهرجان موازين هذه السنة، رفقة النجم المصري محمد حماقي على منصة النهضة الخاصة بالنجوم العرب، يوم 25 يونيو 2018.

المطربة بوسي طعنت على حكم أول درجة وادعت أن توقيعها على الشيكات مزور وقامت المحكمة بإحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، وبعد ورود تقرير الطب الشرعي تم حجز القضية للحكم أول أمس الأربعاء لتصدر المحكمة قرارها بحبس المطربة 9 سنوات.

يذكر أن المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابياً، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها على الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها.

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بوسي مصر سجن شيكات موازين

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