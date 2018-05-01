فيديو.. رونار سعيد بأداء لاعبيه ويؤكد ثقته في المجموعة ﻿

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إن منتخب أوكرانيا خلق العديد من المتاعب للأسود خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي استعدادا لنهائيات المونديال.

" شوف سبور"

قال هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، اليوم الخميس، إن منتخب أوكرانيا خلق العديد من المتاعب للأسود خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي استعدادا لنهائيات المونديال.

وعبر رونار خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، عن سعادته بالأداء الجيد الذي قدمه الأسود في أولى مباراتهم بسويسرا أمام منتخب منتظم، سيما أنهم خلقوا سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل.

وتابع قائلا :" يبدو لي أن المجموعة قدمت مباراة جيدة كما أن معظم اللاعبين أكدوا جاهزيتهم لخوض مباريات قوية في المونديال".

وأكد مدرب المنتخب المغربي أنه واثق بمجموعته، مشيرا إلى أنها ستقدم مستوى يليق بكرة القدم المغربية أمام أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.