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في أول خروج إعلامي..عموتة يعاتب رونار ويدافع عن لاعبي الوداد بعد إبعادهم من مونديال روسيا

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 01:11 في أول خروج إعلامي..عموتة يعاتب رونار ويدافع عن لاعبي الوداد بعد إبعادهم من مونديال روسيا | مجتمع
في أول خروج إعلامي..عموتة يعاتب رونار ويدافع عن لاعبي الوداد بعد إبعادهم من مونديال روسيا
قال الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إنه كان من المفروض المناداة على أحد لاعبي فريق القلعة الحمراء، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، موجها عتابا خفيفا لهيرفي رونار

" شوف سبور" :

قال الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إنه كان من المفروض المناداة على أحد لاعبي فريق القلعة الحمراء، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، موجها عتابا خفيفا لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي.

وأفاد عموتة خلال حضوره في برنامح شوف سبور مع أسامة على قناة " شوف تيفي"، أنه من غير المنطقي إبعاد لاعبين ينتمون لفريق توج بعصبة الأبطال الإفريقية وقدموا مستويات جيدة، خاصة وأن أشرف بنشرقي شارك في آخر مباراة برسم تصفيات كأس العالم أمام الكوت ديفوار.

وتابع قائلا :" للأسف احتراف بنشرقي في الدوري السعودي ربما ساهم في إبعاده من المونديال.. كان من المفروض جلب ولو لاعب من فريق الوداد".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الحسين عموتة الوداد البيضاوي كأس العالم 2018

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