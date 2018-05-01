عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مشادة كلامية حادة، وقعت قبل قليل بين إحدى المحاميات المنتميات لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني والمحامي المسهلي المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين خلال أشغال

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مشادة كلامية حادة، وقعت قبل قليل بين إحدى المحاميات المنتميات لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني والمحامي المسهلي المنتمي لهيئة الدفاع عن بوعشرين خلال أشغال الجسلة التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في هذه اللحظات، عقب وصف سعد السهلي لها بـ "الكاذبة" بعد عرض مقطع فيديو خاص بالمصرحة أنسية بداح.

وأوضح المصدر ذاته أن المصرحة "أنيسة بداح" والتي عملت بمكتب توفيق بوعشرين ككاتبة قبل اعتقاله، وخلال عرض الفيديو عليها، ظهر عليها الارتباك، وقالت إن الحاسوب الذي يظهر به ليس له "الحاسوب" الموجود بمكتب المتهم، ما جعل السهلى يتدخل محاولا تلقينها معلومات أخرى حتى تقولها، ما دفع بمحامية الدفاع عن المطالبات بالحق المدني إلى التدخل، حتى لا يؤثر السهلي على المصرحة.

وأكد ذات المصدر أن أشغال الجلسة التي تم رفعها قبل لحظات ستتواصل بمواصلة الاستماع للمصرحة المذكورة وإلى مجموعة من الشهود.