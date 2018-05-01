بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات ﻿

حل قبل قليل الوزير لحسن الداودي ضيفا على بلاطو أخبار القناة الأولى، من أجل الحديث عن تداعيات المقاطعة الشعبية للمنتوجات الاستهلاكية، التي بدأت قبل شهر في المغرب خصوصا منها الحليب.

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حل قبل قليل الوزير لحسن الداودي ضيفا على بلاطو أخبار القناة الأولى، من أجل الحديث عن تداعيات المقاطعة الشعبية للمنتوجات الاستهلاكية، التي بدأت قبل شهر في المغرب خصوصا منها الحليب.

وقال الداودي إن "سنطرال" شركة أجنبية متعددة الجنسيات توجد في دول كثيرة، وتوجد في المغرب، ومن المنتظر أن تجهز على نصف مليون مغربي يشتغل فيها، ومعهم الفلاحون المتعاملون معها.

وأكد الداودي أن الشركة تربح 0.9 في المائة حسب معطيات البورصة، في حين شركات أخرى تربح أكثر من 24 في المائة، لكن لا يمكن أن نتهم هذه الشركة بأنها تربح بنسبة كبيرة، وأن الزيادة الوحيدة كانت في منتوج الحليب سنة 2009.

وأضاف الداودي أنه إذا أغلقت الشركة أبوابها، فإن التأثير سيأتي على الفلاحين الذي يبيعون الحليب للتعاونيات، مؤكدا أنه قد تم تسريح تقريبا 1000 عامل بالشركة المذكورة وموضوع المقاطعة.

وأشار الوزير أن شركات أخرى أصبحت تتخوف من المقاطعة، وأن شركات استثمارية أخرى إذا خافت من المقاطعة وما ترتب عنها، فإنها ستتوجه إلى مكان آخر، ما سيضيع على المغرب استثمارات مهمة، ومناصب شغل لعدد من المغاربة.