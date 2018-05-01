 بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين صحاب شرع اليد على خطاف وفتاة في الشارع العام | حوادث و حقوق

خطير..أستاذ يهز الفيسبوك بتدوينة غريبة حول واقعة الملثمين ''صحاب شرع اليد'' على خطاف وفتاة في الشارع

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين | بوليتيك

حكومة العثماني تدخل على خط مقاطعة الحليب و تدعو إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة | دولي

مثير وبالصورة.. لأول مرة..ابنة ملك السعودية على غلاف مجلة للموضة

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة مير اللفت السياحية ضواحي تيزنيت | حوادث و حقوق

فيديو خطير... طفل يدخن الشيشة داخل منزل للدعارة بمنطقة ''مير اللفت'' السياحية ضواحي تيزنيت

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 00:38 بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع
بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات
حل قبل قليل الوزير لحسن الداودي ضيفا على بلاطو أخبار القناة الأولى، من أجل الحديث عن تداعيات المقاطعة الشعبية للمنتوجات الاستهلاكية، التي بدأت قبل شهر في المغرب خصوصا منها الحليب.

شوف تيفي

حل قبل قليل الوزير لحسن الداودي ضيفا على بلاطو أخبار القناة الأولى، من أجل الحديث عن تداعيات المقاطعة الشعبية للمنتوجات الاستهلاكية، التي بدأت قبل شهر في المغرب خصوصا منها الحليب.

وقال الداودي إن "سنطرال" شركة أجنبية متعددة الجنسيات توجد في دول كثيرة، وتوجد في المغرب، ومن المنتظر أن تجهز على نصف مليون مغربي يشتغل فيها، ومعهم الفلاحون المتعاملون معها.

وأكد الداودي أن الشركة تربح 0.9 في المائة حسب معطيات البورصة، في حين شركات أخرى تربح أكثر من 24 في المائة، لكن لا يمكن أن نتهم هذه الشركة بأنها تربح بنسبة كبيرة، وأن الزيادة الوحيدة كانت في منتوج الحليب سنة 2009.

وأضاف الداودي أنه إذا أغلقت الشركة أبوابها، فإن التأثير سيأتي على الفلاحين الذي يبيعون الحليب للتعاونيات، مؤكدا أنه قد تم تسريح تقريبا 1000 عامل بالشركة المذكورة وموضوع المقاطعة.

وأشار الوزير أن شركات أخرى أصبحت تتخوف من المقاطعة، وأن شركات استثمارية أخرى إذا خافت من المقاطعة وما ترتب عنها، فإنها ستتوجه إلى مكان آخر، ما سيضيع على المغرب استثمارات مهمة، ومناصب شغل لعدد من المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شركة المقاطعة بلاطو الأخبار الداودي لحسن وزير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات | مجتمع

عاجل..انطلاق محاكمة توفيق بوعشرين بحضور المشتكيات والشهود وإحدى المصرحات

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي | مجتمع

انفــــراد..هاشنو وقع لسيارة الخطاف اللي تعرض لاعتداء خطير من طرف صحاب شرع اليد نواحي آسفي و هذا ما قامت به مصالح الدرك الملكي

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق | مجتمع

النقابة الوطنية للصحة العمومية تستنكر الوضع الصحي الكارثي بوجدة ومنطقة الشرق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة | خارج البلاطو
منذ 54 دقيقة

فيديو من محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2.. المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات | خارج البلاطو

بالفيديو..هذا ما قررته حكومة العثماني حول أسعار المحروقات

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو..حضيو راسكم: مراهقين شفارة كيسرقو في طريق ولاد زيان بالبيضاء

بعد حملة المقاطعة..حكومة العثماني تُبشر المغاربة بخفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية | خارج البلاطو

بعد حملة المقاطعة..حكومة العثماني تُبشر المغاربة بخفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير | مجتمع
منذ 10 دقائق

عاجل.. نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين بعد عرض فيديو جنسي مثير

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي يتأثرو الفلاحين اللي كيبيعو الحليب للتعاونيات | مجتمع

بالفيديو:الوزير الداودي يكشف معطيات جديد حول شركة سنطرال بعد حملة المقاطعة:إيلا سْدات الشركة غادي

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية | بووز

فيديو : بورتريه رائع عن قائد المنتخب الوطني في المونديال المهدي بنعطية

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو اون سبورت بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا | بووز

فيديو : كلام رائع في حق رونار من محللي استوديو ''اون سبورت'' بعد ودية المنتخب أمام أوكرانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.