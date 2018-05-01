مثير.. عموتة : بغيت ندير بحال زيدان ونمشي من الوداد بعد التتويج بالعصبة ولكن مقدرتش ﻿

قال الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إنه أراد أن يقوم بمثل ما قام به زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، لكنه لم يمتلك الشجاعة للرحيل من القلعة الحمراء بعد

" شوف سبور"

قال الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، إنه أراد أن يقوم بمثل ما قام به زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، لكنه لم يمتلك الشجاعة للرحيل من القلعة الحمراء بعد التويج بلقب عصبة الأبطال.

وأفاد عموتة خلال حضوره في برنامج شوف سبور، مع أسامة على "قناة شوف تيفي" ، أنه احترم رغبة الجماهير الودادية التي طالبته بالبقاء لحصد أكبر قدر ممكن من الألقاب، موضحا أنه تم إبعاده من الفريق ولم يقرر يوما الهروب من النادي.

وتابع قائلا :" بغيت ندير بحال زين الدين زيدان ولكن مقدرتش لأن الجمهور ضغط عليا باش نبقى... واش نتخلى على الفريق.. أشنو غادي يقولو ليا الوداديين".





